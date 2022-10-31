Берлускони передумал насчет алкогольного подарка Путина 31.10.2022, 3:12

Сильвио Берлускони

Фото: EPA-EFE/FEDERICO PROIETTI

Говорит, что это шутка.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал шуткой свои слова, что они с президентом РФ Владимиром Путиным обменялись водкой и вином.

Об этом сообщает издание Adnkronos.

Берлускони утверждает, что во время встречи с депутатами, победившими на выборах от его партии «Вперед, Италия», он говорил, что обменялся с Владимиром Путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений.

По его словам, один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони ответил: «Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина».

По его словам, все поняли, что он шутит. Но некоторые СМИ восприняли эту информацию всерьез.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».