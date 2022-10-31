Минобороны РФ придумало, что беспилотники по Черноморскому флоту выпустили с корабля с украинским зерном
- 31.10.2022, 4:16
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Больные фантазии от ведомства Шойгу.
Россия выходит из зерновой сделки. Об этом Москва заявила после событий в Севастопольской бухте, которые кремлевская пропаганда уже назвала «терактом в отношении российских военных кораблей».
В Минобороны России заявили, что после анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.
Об этом сообщает Минобороны России.
«Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах», — сказано там.
Специалисты страны-агрессорки якобы установили, что запуск морских беспилотников был произведен с побережья в районе Одессы.
«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. В то же время координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море», — сказано в ведомстве.
По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске этого аппарата с борта одного из украинских гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.