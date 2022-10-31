«Мы пили уже из лужи, а командиры пьяные ходят» 31.10.2022, 5:45

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Россиянин в перехвате ГУР пожаловался матери на нехватку воды и еды.

Украинская военная разведка опубликована разговор российского оккупанта с матерью, в котором он рассказывает, что у российских военных не хватает продовольствия и воды. Запись перехваченного разговора выложена 29 октября в YouTube.

На вопрос матери: «Как дела?» – россиянин, который находится в Донецкой области, ответил, что не очень хорошо, «нет воды, ничего нет».

«В жопе, короче, вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот... командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нет, и все. У них все есть, мы же видим. А у нас ничего нет», – сказал оккупант.

«Сколько вы вот так протянете без еды и без воды. Хоть из лужи пей, находи лужу», – посоветовала его собеседница.

«Мы пили уже из лужи, я неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже. Страшно, страшно, капец», – ответил оккупант.

Военный рассказал матери, что в одном их отряде было 100 человек – выжили только двое. Он также рассказал, что вместе с товарищами хотел дезертировать: «Пытались сами уйти, ничего не получилось, нас поймали просто».

При этом он попросил мать никому не говорить об их разговоре, потому что уже были случаи, что после жалоб российских военных отправляли в тюрьму.

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