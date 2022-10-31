Как изменятся курсы валют в обменниках на этой неделе
- 31.10.2022, 8:13
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Эксперты дали прогноз.
На белорусском рынке прошлая неделя прошла под знаком укрепления белорусского рубля и высока вероятность, что этот тренд сохранится в ближайшее время. Увеличивается объем платежей во внешней торговле в национальных валютах и на белорусский рубль формируется повышенный спрос от резидентов дружественных стран. Этот фактор поддерживает курс национальной корзины и с высокой степенью вероятности он сохранится, и более того – может усиливаться в ближайшее время, пишет myfin.by.
Курс доллара США на прошлой неделе потерял еще -0,63% до USD/BYN 2,4732 и к началу года отставание составляет -2,94%.
Евро за прошлую неделю смогло вырасти в цене на +1,03% до курса EUR/BYN 2,4560 (на белорусском рынке паритета пока не случилось, спрос на евро остается низким), к началу года отставание сократилось до -14,80%.Российский рубль за неделю потерял -0,89% и курс снизился до RUB/BYN 4,0205 за 100 российских рублей.
С учетом сказанного выше на текущей неделе возможно дальнейшее укрепление валютной корзины Нацбанка с курсом доллара США около USD/BYN 2,4500.
Евро на фоне внешних событий может укрепиться до паритета с долларом США и несколько выше. На белорусском рынке, возможно, курсы сравняются и при определенных условиях евро может выйти вперед по цене в паре EUR/BYN до 2,4600-2,4700.
Российский рубль при таких условиях остается около текущих значений в RUB/BYN 4,0000 за 100 российских рублей.