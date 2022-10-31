Из «кадыровцев» в Беларуси сформируют заградотряды? 31.10.2022, 8:22

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Вступление белорусской армии в войну все реальнее.

В Беларусь перебрасывают технику и кадыровцев, пишет для «Обозревателя» блогер и боец ВСУ Кирилл Сазонов.

— А вот это, дорогие мои, уже не прогнозы и аналитика, а официальная информация от разведосов и Генштаба. Прогнозы вы сделаете сами, я уверен.

Итак, Россия продолжает перебрасывать подразделения на территорию Беларуси. Идут эшелоны с техникой и личным составом. Пока это не лавина, но идут с завидной регулярностью. Что характерно, в основном это не живая сила, а техника и бк. Ее ставят на обслуживание руками белорусских механиков. Личный состав надо где-то размещать и кормить, а потому, похоже, их будут привозить последними.

Что интересно – в Беларусь перебрасывают подразделения «кадыровцев». Я не верю, что их бросят в первых рядах, как штурмовиков. Они планируют, как обычно, идти вторым и третьим эшелоном, снимая тик-токи про успешное наступление. Впрочем, они «Росгвардия», то есть вполне могут быть задействованы в качестве заградотрядов. Чмобики и мобилизованные белорусы идут в наступление, впереди ВСУ, сзади заградотряды «кадыровцев». Вполне реальный сценарий.

Как и обещал, прогнозов не будет. Они настолько очевидны, что вы их уже сделали самостоятельно. А я буду отслеживать изменения, состав пополнения и вычислять дату с направлением…

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