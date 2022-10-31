Каспаров: Си Цзиньпин предлагает Байдену сделку по Путину 1 31.10.2022, 8:31

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Гарри Каспаров

фото: delfi

Пока украинский флаг не будет поднят в Севастополе, война не закончена.

Победа Украины в войне против России кардинально изменит облик последней. Путинский режим обречен и не переживет поражение. Дальше же многое будет зависеть от Запада, который до сих пор не сформулировал для себя видение нового мироустройства после краха путинского режима. Именно поэтому США пока медлят с поставками вооружений Украине и ведут внутреннюю дискуссию относительно того, что делать с разваливающейся Россией.

Об этом в интервью программе сайта «Обозреватель «Орестократия» рассказал российский оппозиционер и 13-тый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его мнению, уже к весне ситуация в России будет критическая – начиная от развала системы управления, заканчивая экономическими проблемами. А к концу весны ВСУ могут закончить эту войну победой. Для России в таком случае будет две развилки – стать колонией Китая или сбросить некоторые регионы и любым способом стать частью Европы.

– Давайте ответим господину Маску, который бурно отреагировал на прошлый ваш комментарий на одном из американских телеканалов. В частности, вы сказали: почему люди, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как ввести дела? В той ситуации Маск повел себя неадекватно, и ответил вам практически бранью. Что бы вы сегодня ему сказали?

– Сегодня он стал уже владельцем Twitter, в его руках находится одна из самых популярных социальных сетей, одна из наиболее эффективных с точки зрения контроля за информационными потоками в свободном мире, и поэтому, конечно, нужно посмотреть, как он будет себя вести. Мне интересно, насколько его разглагольствования о свободе слова будут применимы к той политике, которую он будет в Twitter проводить.

44 млрд долл., уплаченные за эту соцсеть, – это огромные деньги, даже для Маска. Среди его партнеров есть саудиты и катарцы, имеющие давние связи в России. Поэтому один из моих вопросов, которые я задавал Илону Маску через тот же Twitter еще до его покупки, касался как раз того, есть ли в этом 44-миллиардном пакете какие-то российские деньги. И пока ответ на этот вопрос я не получил.

Надо еще раз сказать, что позиция, которую озвучивает Маск, это не только его позиция. Надо понимать, что мы имеем дело не с одним эксцентричным миллиардером. Эта позиция имеет довольно устойчивую поддержку и в Силиконовой долине, и в части американского истеблишмента. В основном – того, который находится ближе к Трампу. Тем не менее, такие голоса по-прежнему раздаются внутри администрации. То есть мы должны быть абсолютно объективны, что идея найти какое-то мирное, в кавычках, разрешение проблемы не является идеей лично Маска. Другое дело, что он изложил ее в наиболее путинской форме. Разумные люди понимают, что о таких вариантах говорить бессмысленно.

Украина сейчас находится на подъеме, но у некоторых есть очень важное «но». Невозможно разгромить ядерную державу. То есть все равно в какой-то момент придется о чем-то договариваться, и мы сейчас должны контуры этого мирного процесса продумывать. Эта позиция существует, она есть и в экспертном сообществе, например, в RAND Corp. Не стоит и забывают, что эта самая корпорация, экспертная в области вооружение и оборонных тем, в январе выпустила доклад, говорящий о том, что Украине нельзя давать оружие, потому что украинская армия рухнет через неделю, а все оружие останется русским.

Просто часть американского истеблишмента неадекватно оценивает сегодняшнюю мировую ситуацию. Они продолжают мыслить категориями холодной войны, Советский Союз и все такое. Они не понимают, что мир поменялся. Индикатор нынешнего мира это то, что премьер-министр Великобритании первый звонок делает в Киев. Старая традиция – звонить лидеру свободного мира, и Риши Сунак понимает, что сегодня лидером свободного мира является не Байден, а Зеленский. Это на самом деле уже индикатор того, что произошли изменения, совершенно необратимые.

Я не знаю стоит ли подозревать Маска в какой-то сознательной игре на Путина. Я повторяю, это позиция, требующая постоянной борьбы. Мы ведем кампанию по всему миру и в первую очередь это, конечно, Соединенные Штаты и Германия, где мы постоянно работаем со СМИ, чтобы бороться именно с этим нарративом. Вот это самый опасный нарратив: да, мы за Украину, надо помогать, Путин неправ, но Украина не может выиграть. Вот это «но» перечеркивает все остальное. Когда выходит человек с позиции, что вариант окончательного разгрома российской армии невозможен. Мы отвечаем нет, не просто возможен, он необходим и никакого другого способа завершить войну, как кроме тотальный разгром путинских армий в Украине и изгнание из Украине и возвращение всей территории, не существует.

Пока украинский флаг не будет поднят в Севастополе, война не закончена. На самом деле эта война не только украинская, это война за возрождение нового мирового порядка. 21-й век должен перейти в новые качества, потому что итог холодной войны, к сожалению, не был зафиксирован. Остались эти нерешенные вопросы, и главный вопрос не был решен – как быть с российской империей. Не может в 21-м веке существовать империя, которая нацелена на агрессию. Мы уже поняли, что можно убрать советскую власть, ликвидировать компартию на время, а потом она возродиться, но главное – остается суть. Агрессивная суть империи, которая столетиями возрождалась в разных формах, является источником всех проблем. Поэтому эта война должна стать последней войной РФ. Тогда мы сможем говорить о том, что мир начнет меняться в лучшую сторону.

– Может ли Маск использовать Твиттер для корректировки президентских выборов в пользу условного Трампа?

– Мне кажется, что напрямую Маск этого делать не будет. Я, честно говоря, считаю, что Трамп даже не будет баллотироваться. С моей точки зрения это маловероятно, потому что Трамп обладает колоссальным негативным рейтингом. И если республиканцы хотят гарантированно выиграть, надо брать кого угодно, но не Трампа.

– Из лагеря республиканцев звучат такие же месседжи, как и у Маска. Они заявили, что когда победят на выборах, пересмотрят политику поддержки Украины.

– Это сказал только Маккарти. Лидер меньшинства в конгрессе, который наверняка станет спикером, если они выигрывают выборы промежуточные. Его уже поправили многие старшие товарищи, он сам уже свои слова взял назад. Он хочет стать спикером, ему нужны голоса. Никаких вариантов сокращения военной помощи Украине при республиканцах не будет. Более того, я думаю, она может вырасти. Уже Макконнелл сказал об этом, который, может, будет главой Сената. Уже об этом сказал Майк Пенс – бывший вице президент, и ряд ведущих конгрессменов уже поправили Маккарти.

Просто надо понимать, что идет борьба между рейганистами и трампистами. Дух партии все-таки сохраняется, но трампизм сегодня является доминирующим политическим трендом. Поэтому там идут постоянные выяснения отношений, но я на сегодняшний день не вижу угроз сокращения военной помощи Украины.

Я не уверен, что украинцы могут получить необходимое оружие, которое нужно для победы. В первую очередь это касается танков и американских дронов. Это уже настоящие дроны, не иранские и даже не «Байрактар», это дроны, каждый из которых может почти в одиночку закрывать киевское небо.

– Почему идет торможение помощи? Белый дом говорит, что готов помогать и хочет победы Украины, но в тоже время растягивает помощь во времени.

– Во-первых, это все-таки внутренняя борьба. И постепенно мы видим, что дают чуть больше. Борьба не заканчивается, но есть результат этих внутренних компромиссов, которые идут в сторону постепенного увеличения поставок, но этого явно недостаточно для того, чтобы окончательно переломить ситуацию на фронте.

Но есть и фактор геополитический. Здесь, мне кажется, американский истеблишмент пока не пришел к согласию. Что будет потом? Ну разгромили Путина, украинский флаг – в Севастополе. Разгромленная российская армия, обманутая и обозленная вернется обратно домой. Экономическая ситуация катастрофическая. Скорее всего начнутся центробежные процессы, стихийный распад страны. Что делать в этой ситуации, они не знают. Россия начинает разваливаться, насколько это усилит Китай? Так как на эти вопросы ответов нет, этим тоже объясняется медлительность американского истеблишмента в вопросе поставок вооружения.

– Все равно рано или поздно им придется решать российский вопрос.

– Думают об этом. Мы находимся на историческом переломе, и сегодняшние решения будут влиять на мировую политику десятилетиями. Создается новая инфраструктура мира, а люди, которые сегодня эти решения принимают, они к ним морально не были готовы. Одни потому что не имели опыта, Байден – потому что он старый. Он понимает, что не годится на роль человека, который будет перестраивать мир. Поэтому давай отдадим должное, что он хоть что-то начал делать, двигаться в нужную сторону.

Этот же вопрос и у европейцев, причем интересно, что европейцы уже быстрее стали понимать, что к этому надо готовиться. Европа, бюрократическая Европа начинает опережать Америку. Война девять месяцев еще не идет, а мир уже изменился. Мир сегодня и мир 24 февраля совсем разные. Даже если мы посмотрим на мир в мае, когда началось русское наступление на востоке Украины, и когда многие ждали, что там фронт будет прорван, и русские войска дойдут до Днепра – сейчас все по-другому.

– Си Цзиньпин сказал, что Китай готов договариваться с США по ключевым вопросам, в том числе по Тайваню и России. Значит ли это, что они готовы конкретно договариваться о судьбе мира и заниматься строительством новых институтов безопасности?

– Если посмотреть на решение последнего съезда Компартии Китая, на котором Си Цзиньпин получил абсолютную власть, которой не было со времен Мао Цзедуна и понятно, что он с ней расставаться не собирается, то надо как бы зафиксировать, что его власть базируется на том политическим курсе, которые сегодня доминирует. Это агрессивный курс на оккупацию Тайваня. Они называют это воссоединением, но это оккупация. Потому что Тайвань это независимая страна. Сделать это без вступления в конфликт с Америкой нельзя, и Си Цзиньпин прямым текстом предлагает сделку – мы сдаем Путина, вы сдаете Тайвань. Это достаточно очевидный текст, который идет практически напрямую. Я не думаю, что Байден в состоянии эту сделку заключить. Сдача Тайваня для Америки мне кажется крайне болезненной.

Кстати, вопрос, а почему они не знают, что делать с Россией? Потому что это перестройка всей мировой инфраструктуры. Тайвань еще, помимо всего прочего, это не только геополитический вопрос, это вопрос еще экономический – крупнейший в мире производитель полупроводников. Сегодня американская индустрии зависит от Тайваня. Если в руки Китая попадает этот приз экономический, то Китай резко усиливается, а крах России означает, что у Китая появляется возможность поживиться добром в виде российских земель на Дальнем Востоке и восточной Сибири. Американцы к этому не готовы.

Поэтому, я думаю, что это предложение зафиксировано, но реализовано сразу не будет, так как вот этот риск безусловно существует. С моей точки зрения, у России есть только одна развилка – это либо китайский сателлит с какими-то отколовшимися на западе образованиями, типа современной новгородской республики, либо попытка сохранить основную часть России, может быть без Чечни и так далее, но любой ценой найти возможность воссоединиться с Европой. Естественно, после выплаты репараций, наказаний военных преступников и так далее. Никаких других вариантов не существует. Я полагаю, что американцы тоже это понимают, и поэтому пока к китайской сделке они не готовы, а Си Цзиньпин очень здраво подходит к этому вопросу и понимает, что Путин уже реально проигравший, сдать Путина в обмен на Тайвань это крайне выгодный обмен для китайцев. Потому что Тайвань это то, что их реально интересует, а там с россиянами потом можно разбираться.

– Путин понимает, что его сдают?

– Если судить по последней речи, он уже ничего не понимает. Я полагаю, что тот факт, что Си Цзиньпин его не поздравил с семидесятилетием, а через 2-3 дня поздравил таджикского президента Рахмона с тем же семидесятилетием, для Путина был более чем очевидным сигналом, что его уже списали.

– Вы верите в нелинейное завершение войны? Имею в виду, что победа будет получена не столько на поле сражения, сколько благодаря какому-то событию в Кремле, появлению нового начальника Кремля, который займет другую позицию?

– На самом деле я бы эти события не разделял. Безусловно, если что-то произойдет в Кремле в бункере, это станет результатом украинской военной победы. Поэтому Путин так держится за Херсон. Путин пытается что-то сделать, наверное, попробует все-таки перейти в наступление на севере. Ему нужны хоть какие-то результаты, чтобы он не выглядел полным лузером. Диктатор, который терпит поражение, он обречен. Рано или поздно кто-то начнет замышлять против него, даже те импотенты, которыми он себя окружил. Те же Пригожин и Кадыров, вероятно, с поддержкой Золотова, они явно уже начинают думать о жизни после Путина, готовят себе частные армии. Изначальной вертикали власти уже нет, а диктатура не может существовать без этого.

Взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым, это создает те предпосылки, в которых происходит государственный переворот. Более того, санкции на самом деле работают. Да, может быть и медленнее, чем этого хотелось бы, но они работают, российская экономика погружается на дно. Хотя Украине предстоит очень тяжелая, страшная зима, но ситуация в России будет хуже на самом деле. Я полагаю, что если посмотреть по данным, которые мы сейчас можем анализировать, к следующей весне реальная российская промышленность не сможет поддерживать военные действия. Про все остальное я не говорю. Это означает, что будет создана ситуация, в которой накладывается хаос управления, экономический коллапс, проигранная война, рост преступности. Если это все не ингредиенты революционного взрыва, то я не знаю что это такое.

– Как вы видите такой переворот? Зачем тем же Пригожину и Кадырову свои собственные войска?

– Я думаю, что никто не знает точного сценария, но все понимают, что что-то случится. Режим обречен, а конкретный сценарий вторичен. Кадыров, Пригожин и все остальные понимают, что что-то случится и надо к этому готовиться и в условиях, когда страна погружается в хаос, надо иметь собственную армию, надо иметь свой ресурс, который можно использовать. Но они не понимают, что стабильная власть в России возможна будет только в том случае, когда будут сняты санкции. Поэтому никакие Пригожины и Кадыровы не смогут удержаться, если они не получат поддержки Запада в вопросе снятия санкций.

С моей точки зрения единственным стабильным правительством в России может стать то, которое добьется снятия санкций, выполнения всех условий, включая выдачу военных преступников, к числу которых относятся Пригожин и Кадыров и много других людей. Рассчитывать на то, что военные силы будут держать страну, которая находится в тотальном хаосе, не стоит.

– Если распад России неизбежен, Кадырову нужна большая дееспособная армия, которая защитит границы новой республики. Он, скорее всего, станет первым сепаратистом нынешней России.

– Здесь я не совсем уверен, потому что Кадыров без поддержки Москвы может столкнуться с несогласием большого числа чеченцев на собственное лидерство. Кадыров держит Чечню в узде, потому что имеет поддержку Путина, имеет неограниченный финансовый кредит. За счет этого он и собрал такую силу вокруг себя.

– Мы понимаем, что следующим руководителем России будет человек, скорее всего, из окружения Путина, наверное менее токсичный. Вы допускаете, что это будет совершенно другой человек, из либеральной оппозиции?

– Никто не знает, как будущее сложится. Допустим, власть может оказаться в руках людей, которые близки к Путину. Так всегда бывает, а вот дальше все зависит уже от Запада. Я хочу эту мысль еще раз зафиксировать – в России не может сложиться устойчивое политическое равновесие без снятия санкций. И здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора, что американский истеблишмент, да и европейский тоже, пока не готовы к кардинальным изменениям. Не просто к кардинальным изменениям, а просто к переустройству всей мировой конфигурации.

Ясно, что Россия будет совсем иной. Я думаю географические границы тоже изменятся, потому что и Чечня, и Татарстан, и Якутия будут разбираться, но главный вопрос – готов ли Запад фиксировать ключевые положения украинской победы для окончания войны? Первое, это полное освобождение всех украинских территорий до Севастополя включительно. Пока никто на Западе этого так четко не артикулировал. Второе, выплата всех репараций в соответствии с оценками международных экспертов. Мы говорим про 500 миллиардов долларов. Третье условие, важнейшее на мой взгляд, это привлечение к суду военных преступников. Если эти требования будут зафиксированы, то никакие приближенные Путина у власти не останутся.

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