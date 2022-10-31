Глава Госпогранкомитета пожаловался на чучело 13 31.10.2022, 8:44

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Его якобы вывесили украинцы.

В эфиер госТВ председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Анатолий Лаппо начал жаловаться на украинцев.

— Конечно, если взять наш участок на Юге (белорусско-украинской границы. — Прим. ред.), он в корне отличается сейчас: пограничники, в основном, тянутся в тыл. И тероборона, и войска. Мы сейчас не можем понять, кто это конкретно, потому что все ходят без знаков отличия, в различном состоянии. Могут прийти на границу в воздух пострелять, — заявил Лаппо.

Он также рассказал, что 26 октября в поле видимости белорусских пограничников вывесили чучело.

— Вот 26-го числа на Рулянском направлении пришли к границе метров 10−15. Взяли российское х/б, набили туда соломы и демонстративно повесили как чучело. Зачем это делать?, — задался вопросом глава ГПК.

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