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NYT: Удар в Севастополе показал новые возможности Украины

  • 31.10.2022, 8:57
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NYT: Удар в Севастополе показал новые возможности Украины

Ситуация изменилась.

Удары по кораблям ЧФ РФ в Севастополе нанесли украинские военные с помощью беспилотников западного производства. Об этом в воскресенье сообщил журналист The New York Times Эндрю Крамер, который находится в Херсонской области.

В своем материале он описал «переломный момент», который произошел с начала поставок Украине западного вооружения. Крамер отметил, что российская армия превосходила ВСУ в артиллерии до середины лета. Но позже ситуация изменилась.

Крамер заявил, что свои «новые возможности» Украина продемонстрировала в предрассветные часы субботы, 29 октября, когда украинские дроны ударили по российским кораблям, пришвартованным в считавшемся ранее недосягаемым порту Севастополя.

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