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Правозащитники сообщают о «зачистке» среди осужденных на «химию»

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  • 31.10.2022, 8:59
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Правозащитники сообщают о «зачистке» среди осужденных на «химию»

В неизвестном направлении увезли несколько человек.

Правозащитники сообщают о «зачистке» среди осужденных на «химию». По информации dissidentBY, ГУБОПиК и ОМОН проверяли телефоны осужденных по политическим мотивам в исправительных учреждениях открытого типа.

На данный момент в неизвестном направлении увезли Виталия Маркушевского из могилевского ИУОТ-43, Дмитрия Гуреева, Артема Лешневского и Дэвида Шерякова из волковысского ИУОТ-29.

Напомним, в феврале сотрудники КГБ провели рейд по поводу участия в телеграм-чате «Волейбол по выходным», объединявшем осужденных на «химию» политзаключенных.

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