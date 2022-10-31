Правозащитники сообщают о «зачистке» среди осужденных на «химию»2
- 31.10.2022, 8:59
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В неизвестном направлении увезли несколько человек.
Правозащитники сообщают о «зачистке» среди осужденных на «химию». По информации dissidentBY, ГУБОПиК и ОМОН проверяли телефоны осужденных по политическим мотивам в исправительных учреждениях открытого типа.
На данный момент в неизвестном направлении увезли Виталия Маркушевского из могилевского ИУОТ-43, Дмитрия Гуреева, Артема Лешневского и Дэвида Шерякова из волковысского ИУОТ-29.
Напомним, в феврале сотрудники КГБ провели рейд по поводу участия в телеграм-чате «Волейбол по выходным», объединявшем осужденных на «химию» политзаключенных.