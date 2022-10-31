Очередной «самострел» Лукашенко 3 31.10.2022, 9:02

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фото: getty images

Режим регулярно наступает на грабли.

Лукашенко сделал очередной «самострел». То есть принял решения во вред себе и своему режиму, Нынешняя история борьбы властей с ценами – отличная иллюстрация для учебников о том, как авторитарная власть, не имея системы сдержек и противовесов, обратной связи с обществом, регулярно наступает на грабли, пишет политолог Валерий Карбалевич для «Свободных новостей».

Самоупоение властью

Лукашенко любит рассуждать о сильной власти, способной навести порядок. Он уверен, что любая проблема в обществе решается с помощью силовых, карательных действий, наказания, угроз, запугивания и пр. Возникает упоение силой вообще и силой приказа в частности. Убежденность в неограниченных возможностях государственной власти, действующей с помощью приказов, порождает совершенно утопические задачи типа прекращения роста цен.

Такому взгляду на мир способствуют атрофированные каналы обратной связи не только с обществом (в данном случае, с бизнесом), но и с чиновниками, госаппаратом. Наверное, ближайшее окружение догадывалось, что ни к чему хорошему борьба с ценами не приведет. Что с точки зрения политического эффекта это одноразовый и скоропортящийся продукт. Ибо через непродолжительное время цены все равно вырастут. Поэтому подобная кампания имела бы смысл, например, перед выборами. Но возражать Лукашенко никто не решился.

Хоть тема борьбы с ценами в Беларуси не новая, но нынешний этап имеет ряд особенностей. Во-первых, Лукашенко никогда прежде не запрещал повышение цен с помощью издания соответствующей директивы. (Директива №10 «О недопустимости повышения цен» от 6 октября). Чаще он это делал устным приказом. Иначе говоря, теперь он поднял проблему борьбы с ценами на небывалую политическую высоту. Выше уже некуда. Разве что запрет на рост цен записать в Конституцию.

Во-вторых, ранее лица, виновные в повышении цен, не привлекались к уголовной ответственности. Их иногда штрафовали, чаще угрожали. А вот сейчас уже возбуждены десятки уголовных дел, по всей стране идут облавы на бизнесменов, повысивших цены.

Эти события подтвердили прогнозы экспертов, что террор не ограничится «политическими», а неизбежно будет распространен на другие категории населения хотя бы по той причине, что репрессивная машина не может простаивать. Причем, арестованных бизнесменов, также, как политических противников заставляют каяться на видеокамеру, а затем показывают это на всю страну.

Если искать политический смысл этой кампании, то кроме популизма, здесь присутствует месть бизнесу за 2020 год. Ибо основная масса протестующих работала в негосударственном секторе.

Обратный эффект

Однако это самоупоение властью в условиях персоналистского режима имеет и негативную сторону. Оно ведет к тому, что в политической публицистике называют «самострелом». Это когда Лукашенко принимает решения во вред себе и своему режиму, тем самым дестабилизируя ситуацию. Нынешняя история борьбы власти с ценами – просто классика жанра, отличная иллюстрация для учебников о том, как авторитарная власть, не имея системы сдержек и противовесов, механизма отбраковки ошибочных решений, регулярно наступает на грабли, получает обратный эффект. Так редко бывает, чтобы в одном политическом решении так было много сконцентрировано характерных особенностей нынешнего правления Александра Лукашенко, всех пороков белорусской социальной модели.

После истории с посадкой самолета в Минске, которую независимые обозревателями однозначно оценили как «самострел», ибо она повлекла за собой серьезные экономические санкции, эксперты задавали вопрос: когда следующий раз? И вот он наступил.

Реализация директивы о борьбе с ценами породила ситуацию ступора и хаоса в торговле. Похоже, правительство растерялось и не понимало, что делать. Ведь если совсем запретить рост цен, то экономическая жизнь просто остановится. А как это регулировать, непонятно. В результате правительство приняло ряд документов, в том числе Постановление №713 «О системе регулирования цен» от 19 октября. А вечером 26 октября было сообщено, что в это постановление внесены изменения, но никто не пояснил, какие именно. При этом документ вступил в силу с 26 октября, а опубликован он был ближе к обеду 27 октября на сайте правительства. Иначе говоря, правила, за нарушения которых предпринимателей садят в тюрьму, введены задним числом. И таким образом, власти автоматически сделали виноватыми всех владельцев и менеджеров торгового бизнеса.

И вполне естественной реакцией на действия властей стало прекращение работы рынков в 13 городах страны 27 октября. Закрылись обувные магазины «Мегатоп», перестали работать сайты фирм «Марко», «Белвест» и «Краут». Приостановили работу интернет-магазины. Таким образом власти сами подтолкнули людей к забастовке. Предприниматели не хотели нарушать правила, которые были неизвестны, и оказаться за решеткой. В ответ чиновники в некоторых городах, например, в Гомеле стали угрожать предпринимателям расправой за прекращение работы.

В ряде мест возник дефицит товаров, оказались недоступны для покупок ювелирные изделия, обувь, автозапчасти.

Лукашенко, должно быть, пытался повысить свою популярность в народе, приказав остановить цены. А получилось как всегда.

Все это очень напоминает ситуацию 2017 года, когда Лукашенко начал борьбу с тунеядцами. Тогда, как и сейчас, он много рассуждал о справедливости. В результате это вызвало массовые протесты по всей стране. Недовольны были и народ, и государственный аппарат. Но, как и сейчас, сработал феномен персоналистского режима. Если диктатор делает ошибку, ее нельзя исправить.

Таким образом, Лукашенко в очередной раз искусственно создал проблему своими руками. Он остается главным дестабилизатором социальной, общественной ситуации в Беларуси.

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