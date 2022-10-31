ISW спрогнозировал будущие военные действия в Украине 1 31.10.2022, 9:05

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Теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы.

Путин не остановится и будет пытаться продлить военные действия, чтобы удержать ранее оккупированные территории Украины и создать условия, чтобы запад перестал поддерживать Киев.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что Путин не будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Он может намекать на использование оружия массового поражения и угрожать Альянсу, чтобы остановить западную помощь Украине.

«Во-первых, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно к боевым действиям в Украине в обозримом будущем, вместо того, чтобы приостановить операции по восстановлению эффективных военных сил. Во-вторых, теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы», – говорится в сообщении.

Также российский диктатор планирует использовать российских юношей, призванных на военную службу после 4-6 месяцев подготовки. Так он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск по окончании весенней оттепели.

Аналитики Института также подчеркнули, что недавно завершившаяся частичная мобилизация в России свидетельствует о том, что Путин не планирует останавливаться и продолжит воевать в 2023 году. Он не рассчитывает на прекращение огня или эскалацию, которая могла завершить войну на его условиях.

В ISW предполагают, что президент РФ будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на свободу европейцев, чтобы решить – отправлять весной в Украину своих призывников или прибегнуть к другим действиям.

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