Женщины или мужчины: кому можно меньше двигаться и есть сладкое? 31.10.2022, 9:16

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Ученые дали ответ.

Сосудистая резистентность к инсулину является признаком ожирения и диабета 2 типа, который способствует развитию различных опасных заболеваний. Ученые из Университета Миссури-Колумбия, США, изучили резистентность сосудов к инсулину у 36 молодых и здоровых мужчин и женщин, подвергнув их 10-дневному испытанию. Им ограничили физическую активность, сократив количество шагов с 10 000 до 5 000 шагов в день. Участники также увеличили потребление сладких напитков до шести банок газировки в день, пишет techinsider.

«Мы знаем, что частота инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых заболеваний ниже у женщин во время пременопаузы, но мы хотели посмотреть, как мужчины и женщины отреагируют и на снижение физической активности, и на увеличение сахара в своем рационе в течение короткого периода времени», — говорит Камила Манрике-Асеведо, доктор медицинских наук.

Результаты показали, что только у мужчин малоподвижный образ жизни и высокое потребление сахара вызвали снижение стимулированного инсулином кровотока в ногах и снижение уровня адропина, белка который регулирует чувствительность к инсулину и является важным биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши результаты подчеркивают половые различия в развитии инсулинорезистентности сосудов», — говорит Манрике-Асеведо. «Насколько нам известно, это первое свидетельство того, что сосудистая инсулинорезистентность у людей может быть спровоцирована кратковременными неблагоприятными изменениями образа жизни, и это первое документальное подтверждение половых различий в развитии сосудистой инсулинорезистентности в связи с изменениями уровня адропина», — отметили специалисты.

Доктор Манрике-Асеведо также замечает: ученым необходимо изучить и фактор того, сколько времени требуется, чтобы обратить вспять эти сосудистые и метаболические изменения, и более полно оценить влияние пола на развитие резистентности сосудов к инсулину.

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