Удар по кораблям РФ в Севастополе: эксперт рассказал о глобальных последствиях 31.10.2022, 9:19

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Шантаж Кремля уже не столько пугает, сколько раздражает.

Выход России из «зерновой сделки» – на самом деле очередной позор самой же РФ с множеством негативных последствий именно для Москвы.

Такое мнение высказал в Telegram военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Каждый раз, когда Россия терпит какой-то позор, она закатывает истерику и пускается в примитивный шантаж. Каждое фиаско – это истерия и примитивный, бессмысленный шантаж… Россия не смогла предотвратить атаку на свои боевые корабли, носители крылатых ракет «Калибр», которые регулярно обстреливают мирные города Украины и гражданскую инфраструктуру Украины, нескольких безэкипажных катеров, что стало для нее, якобы, поводом для разрыва сделки. На самом деле эта сделка ей уже давно была как кость в горле, и она искала повод», – заявил эксперт.

По его мнению, удар по российским военным кораблям был настолько болезненный для россиян, что они в истерике бросились на очередные грабли плашмя, унижая себя на всех уровнях.

«Это унижение может для России в ближайшее время иметь еще большие последствия. Поскольку их шантаж уже не столько пугает, сколько раздражает. А тому, кто раздражает, обычно, хочется начистить физиономию, когда он не понимает по-цивилизованному, нормальным языком. И Россия к такой бытовой ситуации все ближе и ближе, но уже на геополитическом уровне», – уверен Коваленко.

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