На Новый год в Минске будет много российских туристов 31.10.2022, 9:24

Из-за этого растет стоимость посуточной аренды.

Минск вошел в топ-10 популярных у россиян городов для поездок на Новый год, при этом стоимость посуточной аренды здесь подорожала на 48% за год. Об этом сайту Thinktanks.by сообщили в российском сервисе онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

В десятку востребованных направлений вошли, кроме Минска, российские города: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, курорт в Краснодарском крае Эсто-Садок и другие. Зато исчезли из списка все города Крыма.

По Минску, по словам владельца российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрия Кузнецова, наблюдается самый высокий прирост спроса. В целом по сравнению с прошлым годом спрос этой осенью на внутренние направления и страны ближнего зарубежья на новогодние праздники вырос в несколько раз, отмечает он, и связано это не только с увеличением спроса, но и с уходом из России западных сервисов. А с Минском к тому же полностью открылась ранее закрытая из-за коронавирусных ограничений граница для пересечения автомобилями.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Минске на эти новогодние праздники составляет 214 белорусских рублей, что на 48% выше, чем на прошлый Новый год.

«К Новому году прироста средних цен не ожидается, потому что арендодатели уже выставили актуальные цены. А ранние бронирования, как правило, идут на хорошие, дорогие объекты. В целом мест еще очень много, сейчас процент забронированного жилья на нашем сервисе составляет около 15%,» — добавляет Юрий Кузнецов.

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