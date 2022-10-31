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Генштаб ВСУ о потерях оккупантов: В Херсонской области уничтожили колонну техники

  • 31.10.2022, 9:27
Генштаб ВСУ о потерях оккупантов: В Херсонской области уничтожили колонну техники

В Запорожской — склад боеприпасов.

Генштаб ВСУ уточнил информацию об ударах по живой силе и военной техники российских оккупантов за предыдущие дни.

В опубликованной в «Фейсбук» сводке по состоянию на понедельник, 31 октября, говорится, что в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники, в Запорожской — уничтожен склад боеприпасов, пять единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар, из которых 15 по районам сосредоточения вооружения и военной техники, два — по взводным опорным пунктам, а также четыре — по позициям комплексов противовоздушной обороны.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет и один штурмовик Су-25.

Бойцы ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

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