Белоруска Вера Лапко победила в турнире ITF в Словакии

Белоруска Вера Лапко победила в турнире ITF в Словакии1
- 31.10.2022, 9:39
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Белорусская теннисистка обыграла чешку Луцию Гавличкову.
Белорусская теннисистка Лапко обыграла в Трнаве представительницу Чехии Луцию Гавличкову со счетом 4:6, 7:6, 6:2 и завоевала титул.
Турнир ITF — второй по значимости женский профессиональный теннисный тур.
Соревнования тура являются промежуточной ступенью между юниорскими и любительскими турнирами с одной стороны и турнирами WTA с другой стороны. ITF, санкционируя и этот и юниорский тур, имеет возможность дополнительно премировать лучших юниоров специальными приглашениями на крупные соревнования этой серии. Турниры серии имеют призовой фонд от $15 тысяч до $100 тысяч.