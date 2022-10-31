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Белоруска Вера Лапко победила в турнире ITF в Словакии

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  • 31.10.2022, 9:39
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Белоруска Вера Лапко победила в турнире ITF в Словакии
Вера Лапко

Белорусская теннисистка обыграла чешку Луцию Гавличкову.

Белорусская теннисистка Лапко обыграла в Трнаве представительницу Чехии Луцию Гавличкову со счетом 4:6, 7:6, 6:2 и завоевала титул.

Турнир ITF — второй по значимости женский профессиональный теннисный тур.

Соревнования тура являются промежуточной ступенью между юниорскими и любительскими турнирами с одной стороны и турнирами WTA с другой стороны. ITF, санкционируя и этот и юниорский тур, имеет возможность дополнительно премировать лучших юниоров специальными приглашениями на крупные соревнования этой серии. Турниры серии имеют призовой фонд от $15 тысяч до $100 тысяч.

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