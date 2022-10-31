Пионтковский: Си Цзиньпин разочарован Путиным 6 31.10.2022, 9:46

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Андрей Пионтковский

Россия сильно подвела Китай.

Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин сильно разочарован Путиным, потому что провалы российской армии в Украине нарушили планы Пекина в отношении Тайваня.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».

По словам аналитика, глава Кремля в феврале заверил китайского лидера в том, что «война в Украине продлится несколько недель и закончится победой России». Си Цзиньпин рассчитывал, что после поражения Украины коллективный Запад окажется в подавленном состоянии и «проглотит» готовившееся вторжение Китая на Тайвань. Однако ситуация в Украине пошла по совершенно иному сценарию.

«Китай очень надеялся... Си очень разочарован. Путин его убедил на встрече в Пекине на Олимпийских играх, что это (война в Украине - ред.) вопрос недель. Он (лидер Китая - ред.) надеялся и проблему Тайваня решить на плечах Путина, победившего Украину. Но сейчас тот же Китай имеет перед собой уже совершенно другой Запад. И этот пример жестокого наказания России за ее агрессию, оно последует, он всегда будет стоять перед Китаем», - отметил собеседник.

Эксперт обратил внимание, что Си Цзиньпин, решив вопрос с переизбранием на третий срок, поубавил жесткую риторику в отношении США и Запада и уже делает заявления о необходимости взаимовыгодных и конструктивных отношениях с Вашингтоном.

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