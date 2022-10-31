закрыть
31 октября 2022, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский: Си Цзиньпин разочарован Путиным

6
  • 31.10.2022, 9:46
  • 8,108
Пионтковский: Си Цзиньпин разочарован Путиным
Андрей Пионтковский

Россия сильно подвела Китай.

Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин сильно разочарован Путиным, потому что провалы российской армии в Украине нарушили планы Пекина в отношении Тайваня.

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «24 канала».

По словам аналитика, глава Кремля в феврале заверил китайского лидера в том, что «война в Украине продлится несколько недель и закончится победой России». Си Цзиньпин рассчитывал, что после поражения Украины коллективный Запад окажется в подавленном состоянии и «проглотит» готовившееся вторжение Китая на Тайвань. Однако ситуация в Украине пошла по совершенно иному сценарию.

«Китай очень надеялся... Си очень разочарован. Путин его убедил на встрече в Пекине на Олимпийских играх, что это (война в Украине - ред.) вопрос недель. Он (лидер Китая - ред.) надеялся и проблему Тайваня решить на плечах Путина, победившего Украину. Но сейчас тот же Китай имеет перед собой уже совершенно другой Запад. И этот пример жестокого наказания России за ее агрессию, оно последует, он всегда будет стоять перед Китаем», - отметил собеседник.

Эксперт обратил внимание, что Си Цзиньпин, решив вопрос с переизбранием на третий срок, поубавил жесткую риторику в отношении США и Запада и уже делает заявления о необходимости взаимовыгодных и конструктивных отношениях с Вашингтоном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников