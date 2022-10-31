Болсонару проиграл на президентских выборах в Бразилии 2 31.10.2022, 9:50

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фото: reuters

Новым главой страны станет экс-президент.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару проиграл президентские выборы Луизу Инасио Луле да Силва, которого бразильцы называют Лула.

Об этом сообщает CNN.

После подсчета 98% голосов Болсонару набрал 49.17%, а Луиз Инасио Лула да Силва получил 50.83% голосов избирателей.

В этом году выборы прошли во время жесткой поляризации бразильцев. В данный момент страна борется с высокой инфляцией, ограниченным ростом экономики и ростом бедности.

Лула да Силва был президентом два срока с 2003 по 2006 год и с 2007 по 2011 год. 12 июля 2017 года был осужден на 9,5 лет тюрьмы за участие в коррупционном сговоре, но в 2021 году суд оправдал его.

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