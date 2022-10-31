Главе «Беллегпрома» не дает покоя успех Zara Home 7 31.10.2022, 10:01

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Татьяна Лугина сравнила свой проект с магазинами известного бренда.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сравнила свой проект магазинов «Да дому» с Zara Home. По ее словам, он сможет заменить магазины международной сети, которые уйдут с российского рынка.

«Если к нам не придут европейские бренды или закроют свои магазины, конечно же, открывает нам перспективу и колоссальную возможность занять те ниши или те ассортиментные позиции, которые по определенным причинам вышеназванным уйдут с рынка. Даже Zara Home, о которой мы говорим. Сегодня практически Zara Home по-белорусски – у нас разработана концепция «Да дому», которая подразумевает в интерьерных, кухонных, спальных, столовых нишах все, что можно предложить из белорусского легпрома», — сказала она в эфире СТВ.

Напомним, глава «Беллегпрома» объяснила, почему белорусская одежда не может быть дешевой.

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