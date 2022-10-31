РФ ударила по Украине десятками ракет 17 31.10.2022, 10:03

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Часть Киева обесточена.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадание ракет зафиксировано в Харькове. Во многих областях слышали работу ПВО, пишет «Новое время».

В Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в небе над Украиной было зафиксировано около 40 ракет.

По предварительным данным, несколько взрывов раздались в Киеве, Харькове Запорожье. Взрывы (вероятно, работу ПВО) также слышали в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой областях.

Часть Киева обесточена.

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