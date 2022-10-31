«Ребенок сам себе решил сломать руку?» 9 31.10.2022, 10:07

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Ответ «Белгосстраха» удивил жителя Витебска.

На портале vitebsk.biz с утра появился отзыв жителя Витебска по поводу того, что «Белгосстрах» отказался признавать в качестве страхового случая перелом ладьевидной кости левой кисти его дочери, пишут местные паблики.

Причина отказа: «факт внезапного, непредвиденного и непреднамеренного события не установлен».

Следовательно, в страховой компании предполагают, что девочка могла сломать себе руку намеренно?

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