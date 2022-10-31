закрыть
31 октября 2022, понедельник, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ребенок сам себе решил сломать руку?»

9
  • 31.10.2022, 10:07
  • 9,010
«Ребенок сам себе решил сломать руку?»

Ответ «Белгосстраха» удивил жителя Витебска.

На портале vitebsk.biz с утра появился отзыв жителя Витебска по поводу того, что «Белгосстрах» отказался признавать в качестве страхового случая перелом ладьевидной кости левой кисти его дочери, пишут местные паблики.

Причина отказа: «факт внезапного, непредвиденного и непреднамеренного события не установлен».

Следовательно, в страховой компании предполагают, что девочка могла сломать себе руку намеренно?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников