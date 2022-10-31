Не дотянул до 50 1 Александр Коваленко

31.10.2022, 10:14

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Как атака ВСУ в Симферополе испортила юбилей «Ивана Голубца».

Можно определенно говорить о повреждении морского тральщика проекта 266М, шифр «Аквамарин-М» - «Иван Голубец».

Данный морской тральщик принимал непосредственное участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, тем самым блокируя судоходство.

Но интересно другое.

Этот корабль был введен в состав флота в 1973 году, совсем немного не дотянул до 50 лет в строю! 50 лет!!! В составе же Черноморской флотилии РФ таких кораблей всего 4 и строить подобные им они не могут.

Повреждения, полученные «Иваном Голубцом» от некое неопознанного надводного средства еще будут уточнятся. Но тот факт, что он требует ремонта - неоспорим. Если не хуже.

В любом случае, в результате инцидента был поврежден не просто морской тральщик, а полноценный военный преступник, несущий полную ответственность за продовольственный кризис, как и прочие корабли Черноморской флотилии РФ.

Александр Коваленко, Telegram

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