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ВСУ попали в две баржи оккупантов в Херсонской области

  • 31.10.2022, 10:35
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ВСУ попали в две баржи оккупантов в Херсонской области

Планы по эвакуации сорваны.

В Херсонской области российские оккупанты пытаются перебраться на левый берег. ВСУ внимательно следят за этим процессом и ломают планы россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Так, в Херсонской области российские оккупанты готовят к эвакуации отдельные подразделения и военную технику из правобережной части Херсонской области.

«Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж. Две из них, на днях успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста», — сообщили в Генштабе.

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