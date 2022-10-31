ВСУ попали в две баржи оккупантов в Херсонской области
- 31.10.2022, 10:35
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Планы по эвакуации сорваны.
В Херсонской области российские оккупанты пытаются перебраться на левый берег. ВСУ внимательно следят за этим процессом и ломают планы россиян.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Так, в Херсонской области российские оккупанты готовят к эвакуации отдельные подразделения и военную технику из правобережной части Херсонской области.
«Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически проводится проверка исправности и готовности барж. Две из них, на днях успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста», — сообщили в Генштабе.