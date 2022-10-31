«Звонков от россиян стало меньше»: Что происходит c пригоном авто в Беларусь из-за границы? 31.10.2022, 10:45

2,884

Сегмент готовится к зимней спячке.

В начале лета рынок свежепригнанных из-за границы автомобилей переживал настоящий бум, сопровождавшийся ростом цен. Многие белорусы торопились тогда приобрести свежую машину, но куда больший спрос формировали покупатели из России. Сейчас на исходе 2/3 осени, и кажется, что сегмент авто из Европы и США готовится к зимней спячке, пишет abw.by.

«Звонков от россиян стало меньше»

Откуда такие выводы? Достаточно посмотреть на объявления автохаусов с авторынка «Малиновка». В начале года на странице одного из них можно было видеть порядка 40-50 машин. Летом наблюдалась совершенно иная картина: количество выставленных на продажу авто едва переваливало за 20. Сегодня в этом же автохаусе около 80 предложений!

Ничего удивительного в этом нет. Очень большое количество продаж в пиковое время приходилось на покупателей из России. Но с конца сентября многим из них, скорее всего, стало не до автомобилей. Это предположение подтверждают в одной из «комиссионок», рассказывая, что в октябре поток россиян пускай и не иссяк вовсе, но сократился до минимума. Если летом они активно звонили и посещали площадку, то сегодня звонков от них стало значительно меньше.

Впрочем, рынок не застыл. Особенно активно продаются недорогие машины стоимостью 5000-8000$. Хорошие экземпляры обретают новых владельцев буквально в течение нескольких дней.

Но вернемся к свежим авто из-за границы. О том, как сегодня обстоят дела в сфере пригона, журналисты поговорили с представителями компаний, занимающихся доставкой автомобилей из Европы и США.

«Люди пока взяли паузу»

- Лето было «горячим» на покупки, клиентами массово покупались авто как из США, так и из Европы. Естественно, большую их часть люди рассчитывали в дальнейшем продать именно российским клиентам, – рассказали в компании AutoGroup. – Сентябрь показывал не худшую динамику, а в октябре многие взяли паузу, чтобы последить за новостным фоном и наблюдать за спросом из России. Мы видим, что количество объявлений на ресурсах растет, российских покупателей стало заметно меньше, а заказанные автомобили продолжают доезжать.

Мы сконцентрированы на белорусском клиенте, поэтому напрямую россияне к нам обращаются редко, да и им скорее удобнее приобрести автомобиль, который уже приехал и его можно посмотреть.

Конечно, текущая ситуация не могла не повлиять на цены: если по Европе снижения не наблюдается, то в США мы все чаще видим «вкусные» предложения и продолжаем приобретать такие авто, поскольку рано или поздно новостной фон может стабилизироваться, вероятность, что спрос снова станет разогретым, есть. С другой стороны, стоит учитывать, что остается часть людей, которые не хотят платить много денег за новый автомобиль из салона, желание сэкономить по-прежнему присутствует.

Новых логистических сложностей последнее время не появилось. Скорее просто никуда не делись уже возникшие, но они воспринимаются как бытовые. Единственное усложнение сегодня по авто из США – это плечо Клайпеда – Минск. Порт загружен, все еще наблюдаются трудности со стоянкой, поэтому автомобили выгружать попросту некуда, контейнеры ожидают очереди. Напрямую отправлять их в Минск не хочет большинство морских линий, приходится все же ожидать выгрузки. Такая ситуация происходит из-за скопления автомобилей, которые планировались к отправке в Украину, но люди просто перестали их забирать.

На практике это выглядит не так плохо, как звучит: увеличиваются сроки доставки и расходы, однако назвать это критичным будет ошибочно. Так или иначе, но выгода никуда не исчезла, скорее даже выросла, поэтому все это просто нужно учесть перед покупкой.

Все чаще сегодня рассматриваются альтернативные рынки. Мы и сами недавно запустили направление Кореи, там также есть своя выгода и привлекательность.

«Логистика хромает по всему миру»

- За последний год заказы сместились в более дорогой сегмент. Заметно подорожали услуги перевозчиков, поэтому сегодня везти, как раньше, машины за 7-8 тысяч долларов смысла не имеет, – объяснили в WestMotors. – Минимальная ценовая планка выросла до 15 тысяч долларов, чаще же всего заказывают авто стоимостью 20-25 тысяч.

Примерно с апреля ситуация постепенно развивалась по возрастающей, продолжалось это до конца сентября, когда в России объявили мобилизацию. Все договоры с клиентами были расторгнуты, предоплаты возвращены.

Последнюю неделю сентября наблюдалось полнейшее затишье, потом понемногу начали активизироваться самые смелые люди, и только на прошлой неделе пошло ощутимое восстановление спроса на пригон. Белорусский офис все эти новости затронули не так ощутимо, падение составило процентов 50, сейчас у нас здесь также наблюдается рост.

Что касается рынка, то люди, вероятно, видят в азиатском направлении потенциал. Стали чаще заказывать машины из Кореи и Китая, но логистика хромает по всему миру. Серьезно усложнилась ситуация на участке Клайпеда – Минск, в итоге доставка из США в Клайпеду сегодня занимает примерно столько же времени сколько из Клайпеды в Минск.

В целом направление США остается рабочим, идут автомобили из Китая и Кореи, но срок доставки оттуда также увеличился. Аналогичная ситуация и с Европой. Повышенный спрос и очереди на границах делают свое дело. Если раньше из Европы можно было привезти машину в течение недели, то сегодня перевозчики озвучивают срок в месяц, а иногда и два. Если человек имеет возможность поехать и самостоятельно забрать машину, это сильно ускоряет процесс, но тогда все надо делать самому.

Конечно, мобилизация в России сказалась на снижении спроса, что не могло не отразиться на перегретых ценах на нашем рынке. К сентябрю они выросли на 30-40 процентов относительно осени прошлого года, а затем все-таки начали немного снижаться. Но если спрос восстановится, цены могут снова пойти вверх, поэтому услуга пригона остается актуальной.

«Спрос есть»

- В связи с последними новостями запросов стало немного меньше, но мы с гражданами РФ если и работали, то только в том случае, если у них было на кого оформить машину в РБ, – комментируют ситуацию на рынке в Wagen.by. – Клиенты из Беларуси продолжают покупать машины, спрос есть. Многие обращаются к б/у авто из Европы из-за отсутствия предложений дилеров. В таком случае рассматриваются машины с пробегами до 50-70 тысяч километров.

Цены за последние 3-4 месяца не поменялись. Но меняются расценки на услуги выкупа в Германии, возврата НДС и доставки, а в итоге и конечная стоимость автомобиля немного растет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».