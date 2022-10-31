Португалия ввела визы для «цифровых кочевников» 31.10.2022, 10:48

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Такая виза дает иностранцам право жить в стране до одного года.

Португалия ввела новый тип виз – они предназначены «цифровым кочевникам». Запросить эту визу можно начиная с 30 октября, пишет «Европульс».

Такая виза дает иностранцам право жить в стране до одного года при условии, что они работают удаленно на иностранную компанию (не зарегистрированную в Португалии). «Цифровой кочевник» не может работать на местные компании или подрабатывать в них.

Чтобы получить такую визу, нужно зарабатывать не менее четырех минимальных зарплат в Португалии в месяц, то есть примерно 2,8 тысячи евро.

Напомним, что Эстония в 2020 году одной их первых в мире ввела визы для «цифровых кочевников». Затем условия для «цифровых кочевников» создала португальская деревня на острове Мадейра. Прошлой весной Хорватия также ввела такие визы, а осенью 2021 года они появились в Испании и на Мальте.

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