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ВСУ уничтожили за сутки 620 российских оккупантов и 14 танков

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  • 31.10.2022, 10:59
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ВСУ уничтожили за сутки 620 российских оккупантов и 14 танков

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые потери РФ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:

- личного состава - около 71 820 (+620) человек,

- танков - 2686 (+14) ед,

- боевых бронированных машин - 5485 (+32) ед,

- артиллерийских систем - 1728 (+4) ед,

- РСЗО - 383 (+0) ед,

- средств ПВО - 197 (+0) ед,

- самолетов - 275 (+1) ед,

- вертолетов - 253 (+1) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1413 (+1),

- крылатых ракет – 352 (+0),

- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 4128 (+8) ед,

- специальной техники - 154 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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