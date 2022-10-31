Британская разведка: Логистика оккупантов столкнулась с новой проблемой в Украине 1 31.10.2022, 11:05

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Мобилизованные прибывают на фронт не только с плохой экипировкой, но и даже без оружия.

С середины октября РФ стала отправлять в Украину вновь мобилизованных граждан страны, которые плохо вооружены.

С 21 сентября в РФ стартовала «частичная» мобилизация, а на прошлой неделе Шойгу отчитался Путину о привлечении в ряды ВС РФ 85 тысяч человек. Британская разведка решила озвучит главные тезисы по мобилизации в РФ.

Сегодня, 31 октября, в пресс-службе Минобороны Британии рассказали о «частичной» мобилизации в РФ и о том, как она отразится на событиях в Украине.

Еще в сентябре целый ряд российских офицеров был обеспокоен тем фактом, что мобилизованные прибывают в Украину не только с плохой экипировкой, но и даже без оружия.

Из открытых источников становится ясно, что многие мобилизованные получили со складов автоматы Калашникова 1959 года выпуска. Из-за плохого хранения на складских помещениях многие из них просто непригодны для эксплуатации.

Все автоматы «АКМ» стреляют патронами калибра 7,62 мм, в то время как современные автоматы «АК-74М» и «АК-12» имеют на вооружении патроны калибра 5,45 мм.

Интеграция мобилизованных с контрактниками и российскими солдатами, которые в Украине с февраля 2022 года, будет означать, что российским логистам придется поставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один.

Этот фактор усложнит и без того перегруженную логистику врага.

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