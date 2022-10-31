Сборную Беларуси отстранили от Чемпионата мира по джиу-джитсу 1 31.10.2022, 11:18

иллюстрационное фото

В этом году он проходит в Абу-Даби.

Сборные Беларуси и России отстранили от чемпионата мира по джиу-джитсу. Как сообщает «Еврорадио», об этом написала в своем Facebook-аккаунте чемпионка Европы по этому виду спорта Богдана Голуб.

Накануне начала соревнований Голуб опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях заявление, в котором осудила участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях. Она также заявила о байкоте мероприятия со своей стороны.

Чемпионат мира по джиу-джитсу в этом году проходит в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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