закрыть
31 октября 2022, понедельник, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сборную Беларуси отстранили от Чемпионата мира по джиу-джитсу

1
  • 31.10.2022, 11:18
Сборную Беларуси отстранили от Чемпионата мира по джиу-джитсу
иллюстрационное фото

В этом году он проходит в Абу-Даби.

Сборные Беларуси и России отстранили от чемпионата мира по джиу-джитсу. Как сообщает «Еврорадио», об этом написала в своем Facebook-аккаунте чемпионка Европы по этому виду спорта Богдана Голуб.

Накануне начала соревнований Голуб опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях заявление, в котором осудила участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях. Она также заявила о байкоте мероприятия со своей стороны.

Чемпионат мира по джиу-джитсу в этом году проходит в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников