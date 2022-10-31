Лукашенко собирается встретиться с Путиным 31.10.2022, 11:28

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Фото: Getty Images

Диктаторы намерены подвести итоги года.

Александр Лукашенко опять собирается встречаться с Владимиром Путиным. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко. По словам Лукашенко, они намерены подвести итоги года с президентом РФ.

«Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Надо отметить, что каждый год проводится заседание высшего госсовета Союзного государства. В прошлом году оно прошло в онлайн-формате, что не помешало подписать программы углубления интеграции между двумя странами.

Перед встречей с Путиным Лукашенко поинтересовался у Головченко реализацией договоренностей о финансировании импортозамещающих проектов.

«Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то 1,5 млрд долларов будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их. Как здесь у нас обстоят дела?» — спросил Лукашенко.

Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой рассказывал, что финансировать проекты будут «Беларусбанк» и «Банк развития», а российские ресурсы будут предоставлены беларусским банкам для покрытия этих расходов.

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