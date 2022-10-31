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«Демилитаризизация» топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

  • 31.10.2022, 11:31
«Демилитаризизация» топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

Ликвидированы 13 офицеров, еще 20 — ранены.

Защитники Украины в ходе боевых действий полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии страны-агрессора России. Оккупанты потеряли 13 офицеров убитыми, ранены - еще 20 раненых.

Топ-оккупантов массово «демилитаризовали» 1 октября. Как пишет «Главред», об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Telegram.

Среди убитых российских оккупантов оказался начальник артиллерии полковник Александр Зигунов. Также в рядах «двухсотых» числятся заместитель командира 288-й артиллерийской бригады по вооружению 1-й танковой армии – майор Сергей Липецкой и подполковник Артем Кармелихин.

Кроме того, ранены начальник разведки и командир танковой роты 47-й танковой дивизии, имена которых журналист не указал.

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