закрыть
31 октября 2022, понедельник, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Юрий Бутусов об атаке в Севастополе: Подобного в истории еще не было

11
  • 31.10.2022, 11:37
  • 10,456
Юрий Бутусов об атаке в Севастополе: Подобного в истории еще не было
Юрий Бутусов

Выполнена абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача.

К взрывам в бухте оккупированного Севастополя 29 октября сейчас приковано внимание всех военных в мире, убежден главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ведь подобных атак на флот надводными дронами в истории еще не было. Об этом украинский журналист заявил «Новому времени»

— Существует мнение, что та операция, которая вчера была проведена в Севастополе, является уникальной. Соглашаетесь ли вы с этим?

— Конечно. С технической точки зрения это абсолютно беспрецедентные события, которые сейчас, полагаю, для всех военных в мире являются основной темой для обсуждения.

Впервые произведена масштабная атака надводными дронами, беспилотными аппаратами. К такому масштабу российский флот оказался совсем не готов. То есть типичные средства реагирования и обороны морской базы, имеющиеся у россиян, не справились с этой атакой.

— На видео можно увидеть, как эти дроны поражают российские корабли. Один из них идентифицируют как фрегат «Адмирал Макаров». А что вы увидели на появившихся в сети видео?

— Действительно, один из кораблей, к которым подплывают дроны и, по-видимому, поражают их, — это фрегат того проекта, к которому принадлежит «Адмирал Макаров». И как минимум два десантных корабля, которые также были, вероятно, поражены.

К тому же нам известно, что одновременно были атакованы [корабли] беспилотниками из воздуха. Самое любопытное: очевидно, все эти дроны (для воздушной атаки и морские дроны, надводные) сделаны украинскими специалистами; все произведено некими людьми, обладающими достаточно высоким уровнем инженерных знаний.

И, конечно, координация, то, что был нанесен одновременно удар дронами с воздуха и с моря — это абсолютно беспрецедентная по своему масштабу техническая задача.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников
Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников