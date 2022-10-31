Журналиста Intex-press этапировали в Витебскую область в ИК №3 31.10.2022, 11:53

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Юрий Гонцаревич

Юрия Гонцаревича осудили в июле 2022-го года за «содействие экстремистской деятельности».

Журналист intex-press.by Юрий Гонцаревич будет отбывать наказание в исправительной колонии №3 в Витебской области. Его этапировали туда из СИЗО еще 1 октября.

Юрия Гонцаревича задержали 27 апреля 2022 года по административному делу. В тот момент он находился в отпуске, и о его задержании редакции стало известно лишь спустя какое-то время. 29 апреля его осудили на 10 суток административного ареста, но на свободу он так и не вышел: 6 мая ему предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном п. 1 статьи 361-4 УК РБ («Содействие экстремистской деятельности»).

Согласно обвинению, журналист отправил в бот телеграм-канала, признанного МВД «экстремистским формированием», фотографии военной авиатехники, находящейся на территории аэродрома 61-й истребительной авиабазы в Барановичах.

14 июля Брестский областной суд признал Юрия Гонцаревича виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокат журналиста подал апелляцию в Верховный суд, но приговор оставили без изменений.

Отбывать наказание Юрий Юрьевич Гонцаревич будет по следующему адресу: 211300, Витебская область, Витебский район, поселок Витьба, ИК №3.

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