«Другие государства будут по этому обучать диверсантов» 1 31.10.2022, 11:58

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Эксперт рассказал об атаке на российский флот в Севастополе.

Операция по атаке на российский флот в Севастополе была безупречна. Надо отдать должное тем, кто ее планировал, потому что она является настоящим образцом, по которому будут учить курсантов-диверсантов в других странах.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось обо всем, что известно о свежем «хлопке» в оккупированном Крыму.

Многоуровневая атака

Ступак рассказал, что некоторые российские корабли получили «отрицательную плавучесть», некоторые были повреждены. Сейчас нельзя подробно говорить, была ли это самостоятельная атака ВСУ, или кто-то помогал. Однако была скоординированная многоуровневая атака.

Мы понимаем, что россияне не усвоили уроки из прошлого. Они не улучшили свою защиту. Поэтому были поражены несколько целей, правда, в настоящее время еще неизвестно, что с ними, – отметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что факт остается фактом – операция прошла успешно. Это было заметно даже по реакции россиян в соцсетях. Там царили разные настроения – от ярости до полного отчаяния.

Оборона кораблей

По словам Ступака, оборону кораблей после затопления крейсера «Москва» россияне действительно усилили. Они прятали флот в бухтах, защищались рельефом, системами ПВО, которые должны были сбить все цели, которые зайдут с материка. Но тут была атака с моря.

«Россияне пытались попасть по этим беспилотникам с вертолетов. Они обстреливали их из пулеметов с вертолетов. Были и попадания в беспилотник», – отметил эксперт Украинского института будущего.

Планирование операции

По его мнению, следует отдать должное людям, планировавшим эту операцию. Они смогли обнаружить слабые места в обороне россиян. Вероятно, была операция по дезинформации россиян, чтобы сосредоточить их внимание, возможно, на других участках.

В любом случае, это действительно была классная операция, по которой без преувеличения зарубежные страны будут обучать своих военных курсантов, диверсантов, как надо проводить операции. Эта операция будет как образец, – подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Взрывы в Севастополе: что известно

• Как отмечают в Институте по изучению войны, атаку по фрегату типа «Адмирал Григорович», вероятно, совершили украинские силы. Для этого они могли использовать беспилотные надводные аппараты.

• У ряда экспертов закрадывались мысли о том, что во время атаки дронами Севастопольской бухты 29 октября мог пострадать флагман российского флота. Речь идет об «Адмирале Макарове», который заменил крейсер «Москва».

• Оккупанты думали, что Украина «проглотит» постоянные запуски ракет, которые оккупанты производят с кораблей в Черном море. Они выходят в море под прикрытием зерновых караванов, обстреливают наши города и хотят, чтобы мы просто закрыли на это глаза.

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