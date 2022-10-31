У белоруса пытались украсть Библию 1780 года, которую тот хранил дома 6 31.10.2022, 11:59

2,716

иллюстрационное фото

Ее предварительная стоимость — около трех тысяч долларов.

Что только не хранится у белорусов дома. И мы сейчас не про заначки на черный день, которые могут достигать десятков и сотен тысяч. А о настоящих реликвиях. Например, о Библии 1780 года выпуска. Думаете, такой раритет должен находиться в музее под стеклом с заданной температурой и влажностью? А вот и нет: ценный экземпляр «обитал» у одного из белорусов дома, просто дома, пишет onliner.by. Что ж, имеет право, если книга досталась ему честным и благородным путем. Общественность никогда бы не узнала о тайной жемчужине, если бы на днях не была совершена попытка украсть эту самую Библию.

В милицию с заявлением о попытке хищения реликвии обратился 58-летний житель Вилейского района. Мужчина рассказал, что работал на приусадебном участке и заметил, как из его дома выходит знакомый, который, вообще-то, не был приглашен в гости. Увидев хозяина, мужчина сбросил рюкзак и побежал. Как нетрудно догадаться, в рюкзаке находилась та самая Библия.

— Оперативники Вилейского РОВД задержали злоумышленника — ранее судимого за разбой 46-летнего жителя соседней деревни. В этом году он отбыл наказание и вышел на свободу. Мужчина знал, что у потерпевшего хранится ценная книга, и решил похитить ее для продажи. Следователями возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж. Предварительная стоимость Библии — 7 тысяч рублей, ее отправили на искусствоведческую экспертизу, — сообщает МВД в своем телеграм-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».