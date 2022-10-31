Магазин H&M в минском ТЦ «Галерея» сегодня закрывается 1 31.10.2022, 12:23

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Как выглядят полки магазина накануне закрытия.

Чуть больше месяца назад в Минске после долгой паузы возобновили работу магазины H&M. Чтобы примерить несколько джинсов, нужно было отстоять минимум 20 минут в примерочную и еще столько же пришлось ждать своей очереди у кассы, пишет «Онлайнер».

В общем, людей было достаточно, ассортимент тоже порадовал: не было пустых полок и кое-где можно было урвать хорошие скидки. Что же с очередями, наполнением — и вообще, работают ли магазины?

Galleria Minsk

Магазин в этом торговом центре закрывается сегодня, но вернуть товары, которые не подошли, можно через 14 дней, бракованную обувь в течение месяца, одежду — в течение шести месяцев. Журналисты побывали здесь в пятницу, вот как выглядели полки.

Что-то из свитеров, джинсов и обуви еще можно было урвать, а вот на втором этаже стеллажи стояли пустыми. Тут продавалась мужская одежда.

Можно было нарваться и на скидки.

Palazzo

Здесь магазин продолжает работать, возможно, сюда же привезут непроданные товары из Galleria Minsk. Очередей, растянутых на два этажа, и след простыл. Вход тут давно свободный, в отличие от дня открытия, когда запускали по 20 человек.

Пустых полок тоже хватает.

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