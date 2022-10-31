Путина послали к черту с его фокусами 2 Альфред Кох

31.10.2022, 12:15

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Альфред Кох

Турция решила продолжить «зерновую сделку».

Закончился двести сорок девятый день войны. На фронте, по-прежнему, без перемен. Хотя телеграмм-каналы говорят, что какое-то небольшое продвижение ВСУ на Сватово все-таки происходит, равно как и такое же малозаметное продвижение россиян в районе Энергодара.

Так же сообщается, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово - Кременная и теперь, по идее, снабжение боеприпасами российской группировки в районе Кременной сильно затруднено. Будем надеятся, что так оно и есть.

Судя по тому, что мы видим на картах ISW в районе Бахмута, вопрос о его взятии вагнеровцами (и кто там у них еще на подмоге) уже не стоит и Пригожину пора перестать уже изображать из себя крутого полководца: он такое же барахло, что и все предыдущие, включая столь нелюбимого им фельдмаршала Лапина.

Кто там был у нас на слуху все это время? Рудской, бомбивший родной ему Николаев? Дворников по кличке «мясник Алеппо»? Армагеддон Владимирович Суровикин? Где их выдающиеся таланты? Где оборона Тулона, битва при Маренго, бой на Аркольском мосту, Риволи и Аустерлиц, наконец? Нету в России наполеонов… Жаль. Некому разогнать эту шайку в Кремле. Да что там Наполеона… Даже Рохлина нет. Что уж тут говорить.

Кстати, о генерале Рохлине. Тут вместо Лапина назначили нового командующего - генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Я посмотрел его послужной список и вижу, что накануне этой войны он командовал знаменитой восьмой волгоградской гвардейской общевойсковой армией. Той самой, рохлинской, что взяла Грозный в 1995 году.

На самом деле она, конечно, сталинградская, потому что сформирована она была еще Чуйковым во время Сталинградской битвы и защищала Мамаев курган. В послевоенное время она стояла в Германии, и была ударной. Долгое время ею командовал генерал Ачалов (тот самый, что руководил обороной Белого дома в 1993 году, когда Ельцин его штурмовал).

Так вот. Генерал-афганец Лев Рохлин Грозный-то взял, а вот от звания Героя России - отказался. Сказал, что в гражданской войне героев не бывает, а война в Чечне - это не слава России, а ее беда. Ельцин тогда шибко на него осерчал. Да так осерчал, что снял Восьмую армию (тогда она называлась - корпус) с фронта (сразу после штурма Грозного) и отправил ее вместе с Рохлиным обратно в Волгоград.

Тогда Рохлин избрался в Думу и начал там выступать против Ельцина. И даже ходили слухи, что он готовил заговор военных, центральную роль в котором должна была играть его сталинградская армия, которая готова была идти за своим «батей» хоть в ад…

Но не прошло и трех лет, как как летом 1998 года Рохлина убили при загадочных обстоятельствах. И вот интересное совпадение: буквально на следующий день после убийства Рохлина новым директором ФСБ назначили Владимира Владимировича Путина. А представлял его коллективу Лубянки председатель правительства Сергей Владиленович Кириенко.

А за месяц до убийства Рохлина его восьмую армию неожиданно расформировали. Шибко ее опасались… И возродили эту армию только уже в 2017 году… Вот такое взрывоопасное место занимал Мордвичев. И судьба его предшественника должна быть ему хорошим уроком. Знай Мордвичев. Эта война - тоже беда России. И в ней ты тоже не найдешь славы.

Чем лучше ты воюешь - тем хуже к тебе будут относится те, кто стоит над тобой. Кто-то будет тебе завидовать, кто-то опасаться. Начальство не любит хороших генералов. Прежде всего потому, что их любят солдаты. А это очень опасно для начальства.

Так что мой тебе совет, генерал Мордвичев: хочешь остаться в живых - воюй плохо. Иначе ты проживешь красивую, но короткую жизнь. Рохлину, когда его убили, был всего 51 год. А тебе уже 52… Не лучше ли как Лапин - потихоньку слиться до лучших времен. Пусть Кадыров с Пригожиным воюют: они ведь кричат, что знают как! Ну, раз знают, то им и карты в руки, верно? Тем более ты - генерал-лейтенант. А Рамзан Ахматович - цельный генерал-полковник! Тут даже и субординация требует уступить ему место…

И в заключении своего поста хочу вам сообщить, что похоже я вчера оказался прав! Турция таки решила продолжить «зерновую сделку» без России. Вот что пишет ИТАР-ТАСС (сообщения 30 октября, 21:59): «Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и 2 в украинские порты. Делегация России была проинформирована ООН о данном решении».

Все. Россию решили просто проинформировать. Если кто-то читает это сообщение как-то иначе, пусть даст свою трактовку. Но я читаю то, что написано: а написано - Россию послали к черту с ее фокусами.

Надеюсь, что везде в остальном мире понимают, что главная угроза судоходству в Черном море исходит от российского флота базирующегося в Севастополе. И для того, чтобы суда могли ходить свободно, этот флот нужно не оставить в покое (как того требует Россия), а уничтожить. Раз они не понимают человеческого языка.

Так что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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