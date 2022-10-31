В Молдове упала российская ракета 5 31.10.2022, 12:33

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Фото: МВД Молдовы

Падение произошло в населенном пункте Наславча.

В Молдове утром 31 октября в населенном пункте Наславча Окницкого района на севере страны упала российская ракета.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, пишет «Европейская правда».

В ведомстве отметили, что ракета была сбита украинской системой ПВО и упала на северном краю населенного пункта Наславча, который расположен на границе с Украиной.

На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов.

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