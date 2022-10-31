МИД Польши посоветовал полякам не ездить в Беларусь на Дзяды 31.10.2022, 12:42

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Фото: Charter97.org

Сейчас лукашисты проводят кампанию по уничтожению польских захоронений и мест памяти.

Министерство иностранных дел Польши неизменно советует соотечественникам воздержаться от любых поездок в Беларусь, в том числе и 1 ноября, в День поминовения усопших. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, передает «Польское радио».

«Попытка посетить семейную могилу может быть легко использована против любого гражданина Польши. Иногда бывает так, что мы не можем выполнять свои важные обязанности, потому что ситуация в Беларуси такая, какая она есть», — сказал представитель МИД.

Он рассказал, что кладбища посетят польские дипломаты и поляки Беларуси. Они постараются зажечь свечи на максимальном количестве могил, чтобы почтить память родственников тех, кто не смог приехать.

Ясина напомнил, что сейчас в Беларуси идет кампания по уничтожению польских захоронений и мест памяти. Он признал, что Польша не может их защитить, поскольку в настоящее время возможности польских дипломатов значительно ограничены, в Союз поляков в Беларуси «преследуется и не может работать в полную силу».

B начале октября МИД Польши призвал поляков покинуть Беларусь или воздержаться от поездок в нашу страну «в связи с ростом напряженности, военными событиями в регионе, а также неоднократными случаями арестов польских граждан».

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