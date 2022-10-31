«Адмирал Макаров» и сетецентрическая война 5 Аркадий Бабченко

31.10.2022, 12:44

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Аркадий Бабченко

За последние пару десятков лет война изменилась кардинально.

В Украине сейчас идет война будущего. Где в первую очередь значение имеют дроны, спутники, старлинки и прочие технологии.

Ничего подобного не было даже уже в Чечне.

А Путин вообще пытается воевать по лекалам Афганистана.

В его представлении для победы превалирующее значение имеет количество железа, курмультуков и пушечного мяса.

А оказалось, что в современной войне ключевое значение для победы имеет совсем другое.

«Адмирал Макаров» был заложен в 2012 году. Десять лет назад. Это тот год, когда Путин уже официально узурпировал власть. За эти десять лет ФСБ РФ уничтожила в России всю науку. Пересажала все ученых. Всех этих физиков даниловых, которых обвиняла в шпионаже на разведку Китая по подземному ходу через Сахалин и прочее. Ну, они раньше начали, но с 2012 — прям закатали рукава.

Передавила всех балалаечников — помните, был такой министр обороны Сергей Иванов? Постреляла и потравила всех антикоррупционеров, которые хотели бороться с коррупцией в армии и развивать отечественную науку, и ходили там с шариками по бульварам.

Навальный же тебя предупреждал, Володя.

Даже Политковская тебя предупреждала — армия у тебя г*вно.

Реформируй. Пр*срешь. Не сможешь захватить Украину.

За что гибнут наши мальчики-кораблики.

Но Володя предпочел всех пострелять, посадить, отравить.

Как по-мне — так спасибо, Володь! — не хватало еще, чтоб ты начал с коррупцией в армии бороться и науку в военных НИИ развивать.

Но мы сейчас не об этом.

Можно построить хороший корабль. «Адмирал Макаров» — наверное, хороший корабль. Ну, наверное. Я просто в этом не разбираюсь. Не полное же корыто. Какие-то там технологии, обводы, малая заметность и прочее. Выглядит вон круто. РЛС-ШМРЛС, анало-говнет и прочее.

Можно построить неплохие вертолеты. Аллигаторы и акулы.

Самолеты неплохие можно строить.

Но беда заключается в том, что можно построить большой мощный хороший корабль в сто пятьсот метров длиной, тыщу пятьсот тонн водоизмещением и миллион пятьсот мегатонн суммарного залпа — а его уничтожает маленький копеечный в сравнении ср*ненький дрон из пластика, но зато с малюсеньким чипом внутри — который и является главным теперь — и которые ты делать уже не можешь.

И ничего этот большой огромный сильный аналоговнетный красивый корабль этому боевому комару противопоставить не может.

Потому что железо-то вы строить умеете. Ну, да, умеете, это правда. Наверное. Я не разбираюсь. Но само по себе железо перестало играть значение в современной войне. Теперь железо должно быть включено в сетецентрическую систему — с планшетами, тепловизорами, ночниками, компьютерами, интернетом, системой позиционирования, чипами, спутниками и дронами — а, самое главное, людей с мозгами и образованием, которые умеют всем этим пользоваться и всем этим управлять.

А именно с этим-то у тебя как раз и проблемы.

Именно всех этих балалаечников, которые могли бы тебе создать репеллент от боевых комаров вокруг твоего мощного и красивого железа, ты, за эти десять лет, начиная с 2012 — выдавил, посажал, потравил, пострелял.

Как раз с того момента, когда ты начал строить этот свой красивый толстый мощный корабль.

И остался с боевыми бурятами, калмыками с канцелярским ножом, охлобыстиным с гойдой и глубинным народом, ср*щим в дырку в земле при минус сорока на улице.

Верным, наверное, даже смелым и готовым животы ложить за царя-батюшку народом — ну, еще какое-то время готовым, потом они же сами батюшку в подвале ипатьевского дома штыками и проткнут, как всегда у них и было — но тупым.

И мы видим в прямом эфире, как украинский танк по координации с дрона давит твой верный глубинный но тупой народ гусеницами в окопе как в компьютерной игре.

Это и называется «концепция сетецентрической войны»

А ты в нее больше не умеешь.

Тож ще раз бажаю подякувати ФСБ РФ за добру працю.

Уничтожьте там все!

Работайте, ребят.

В добрый путь.

Слава ЗСУ.

Аркадий Бабченко, site.ua

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