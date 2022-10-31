«Адмирал Макаров» и сетецентрическая война

«Адмирал Макаров» и сетецентрическая война5
- Аркадий Бабченко
- 31.10.2022, 12:44
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За последние пару десятков лет война изменилась кардинально.
В Украине сейчас идет война будущего. Где в первую очередь значение имеют дроны, спутники, старлинки и прочие технологии.
Ничего подобного не было даже уже в Чечне.
А Путин вообще пытается воевать по лекалам Афганистана.
В его представлении для победы превалирующее значение имеет количество железа, курмультуков и пушечного мяса.
А оказалось, что в современной войне ключевое значение для победы имеет совсем другое.
«Адмирал Макаров» был заложен в 2012 году. Десять лет назад. Это тот год, когда Путин уже официально узурпировал власть. За эти десять лет ФСБ РФ уничтожила в России всю науку. Пересажала все ученых. Всех этих физиков даниловых, которых обвиняла в шпионаже на разведку Китая по подземному ходу через Сахалин и прочее. Ну, они раньше начали, но с 2012 — прям закатали рукава.
Передавила всех балалаечников — помните, был такой министр обороны Сергей Иванов? Постреляла и потравила всех антикоррупционеров, которые хотели бороться с коррупцией в армии и развивать отечественную науку, и ходили там с шариками по бульварам.
Навальный же тебя предупреждал, Володя.
Даже Политковская тебя предупреждала — армия у тебя г*вно.
Реформируй. Пр*срешь. Не сможешь захватить Украину.
За что гибнут наши мальчики-кораблики.
Но Володя предпочел всех пострелять, посадить, отравить.
Как по-мне — так спасибо, Володь! — не хватало еще, чтоб ты начал с коррупцией в армии бороться и науку в военных НИИ развивать.
Но мы сейчас не об этом.
Можно построить хороший корабль. «Адмирал Макаров» — наверное, хороший корабль. Ну, наверное. Я просто в этом не разбираюсь. Не полное же корыто. Какие-то там технологии, обводы, малая заметность и прочее. Выглядит вон круто. РЛС-ШМРЛС, анало-говнет и прочее.
Можно построить неплохие вертолеты. Аллигаторы и акулы.
Самолеты неплохие можно строить.
Но беда заключается в том, что можно построить большой мощный хороший корабль в сто пятьсот метров длиной, тыщу пятьсот тонн водоизмещением и миллион пятьсот мегатонн суммарного залпа — а его уничтожает маленький копеечный в сравнении ср*ненький дрон из пластика, но зато с малюсеньким чипом внутри — который и является главным теперь — и которые ты делать уже не можешь.
И ничего этот большой огромный сильный аналоговнетный красивый корабль этому боевому комару противопоставить не может.
Потому что железо-то вы строить умеете. Ну, да, умеете, это правда. Наверное. Я не разбираюсь. Но само по себе железо перестало играть значение в современной войне. Теперь железо должно быть включено в сетецентрическую систему — с планшетами, тепловизорами, ночниками, компьютерами, интернетом, системой позиционирования, чипами, спутниками и дронами — а, самое главное, людей с мозгами и образованием, которые умеют всем этим пользоваться и всем этим управлять.
А именно с этим-то у тебя как раз и проблемы.
Именно всех этих балалаечников, которые могли бы тебе создать репеллент от боевых комаров вокруг твоего мощного и красивого железа, ты, за эти десять лет, начиная с 2012 — выдавил, посажал, потравил, пострелял.
Как раз с того момента, когда ты начал строить этот свой красивый толстый мощный корабль.
И остался с боевыми бурятами, калмыками с канцелярским ножом, охлобыстиным с гойдой и глубинным народом, ср*щим в дырку в земле при минус сорока на улице.
Верным, наверное, даже смелым и готовым животы ложить за царя-батюшку народом — ну, еще какое-то время готовым, потом они же сами батюшку в подвале ипатьевского дома штыками и проткнут, как всегда у них и было — но тупым.
И мы видим в прямом эфире, как украинский танк по координации с дрона давит твой верный глубинный но тупой народ гусеницами в окопе как в компьютерной игре.
Это и называется «концепция сетецентрической войны»
А ты в нее больше не умеешь.
Тож ще раз бажаю подякувати ФСБ РФ за добру працю.
Уничтожьте там все!
Работайте, ребят.
В добрый путь.
Слава ЗСУ.
Аркадий Бабченко, site.ua