Эксперт о регулировании цен: Это просто апофеоз 31.10.2022, 12:52

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Советская торговая система возвращается.

Историк и политолог Роза Турарбекова в интервью «Новой волне» говорит о новой системе регулирования цен и ее возможных последствиях. Ее слова приводит «Салiдарнасць».

— Думаю, такое решение находит отклик у определенного количества людей. Дело в том, что с началом военной кампании один за другим принимались пакеты санкций и приводили к вот таким негативным последствиям. Хотя в целом инфляция не есть результат санкций, но воспринимается это именно так. И для Беларуси это отягощающий фактор.

Этим указом Лукашенко, по всей видимости, пытается реагировать на болезненную реакцию общества, где заработать нельзя, а цены растут. Вот эта проблема выливается в, как раньше бы по-советски сказали, волюнтаристские решения.

Это просто волюнтаристское решение, которое не учитывает рыночных, экономических законов и вообще всю ситуацию, которая сложилась в Беларуси.

С моей точки зрения, эта мера неоправданная и будет иметь отрицательный эффект. Она отражает в первую очередь видение Лукашенко, как надо управлять обществом: для него что экономика, что политика — одно и то же. И это результат иерархичной вертикальной организованной системы, которую он теперь пытается распространить и подчинить ей экономические вопросы.

Эксперт считает, что для Лукашенко идеалом является плановая экономика, однако он не может реализовать ее в пределах небольшой Беларуси, отсюда и его сантименты по поводу Советского Союза.

— Его представления — не рыночные, и в этом суть проблемы. Если до сих пор это удавалось каким-то образом микшировать, то теперь пустились во все тяжкие. К сожалению, «во все тяжкие» мы сейчас и наблюдаем: картина мира у одного человека распространяется на всю территорию, потому что очаги сопротивления были подавлены в политическом, медийном смыслах, а теперь и с точки зрения экономики будет происходить то же самое. Им не удастся отсидеться, Лукашенко хочет реализовать эту картину мира на практике.

Известно, что согласно новому постановлению 713, контроль за ценами теперь — это задача местных властей. Там прописано 370 категорий и какая надбавка может быть по каждой из них. То есть каждый товар нужно проверять, все это должны обеспечить чиновники на местах.

Однако это нереальный объем работы и, по словам Розы Турарбековой, местные чиновники воспользуются этой ситуацией.

— Я бы сказала, это такое приглашение к коррупционным схемам. На самом деле, если представить, что местные власти должны решать такого рода вопросы, а у них нет людских ресурсов, чтобы даже чисто физически обеспечить этот контроль, тогда он будет обеспечиваться выборочно. А кто будет влиять на то, куда пойдет контролер? Каким образом это будет решаться? Это все идет на откуп местной власти.

Это советская схема такого рода проверок: кто-то кого-то будет заказывать. Очевидно, родственники тех, кто сидит во власти, будут в тени, их проверять не будут, а те, кто не имеют возможности влиять, будут попадать под проверки. Или же им придется делать какие-то предложения, чтобы контролеры на них не выходили.

Это просто апофеоз: все то, что напоминает нам советскую торговую систему, когда буквально в ручную избирался перечень товаров, распределение, затем за каждым разрешением следовал поход к местной власти.

Случалось, некоторые экономические решения властей вынуждали выходить граждан на протест. Например, белорусы выходили на улицы после принятого декрета о тунеядцах. По мнению Розы Турарбековой, после событий 2020 года и последующих за ним репрессий, порог страха стал настолько высоким, что она пока не видит возможности выхода белорусов на протест в связи с экономической ситуацией в стране.

— Тем не менее, чтобы так утверждать, необходимо иметь хорошие замеры общественного настроения. Мы же не имеем возможности замерять, ведь любая социология и независимая журналистика намеренно уничтожаются. Кроме того, не факт, что все честно ответят на вопросы, поскольку порог страха очень высок.

Что должно случиться, чтобы этот порог был преодолен, предугадать невозможно. Однако в целом ухудшение социальной ситуации и атмосферы в стране влекут за собой разного рода непредсказуемые последствия, и когда они «выстрелят» — абсолютно неизвестно.

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