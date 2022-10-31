Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ 2 31.10.2022, 12:55

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От взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг.

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте», - говорится в сообщении.

Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.

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