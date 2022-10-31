Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ

Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области РФ2
- 31.10.2022, 12:55
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От взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг.
Два российских вертолета Ка-52 взорвались в Псковской области.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
«Боевые машины находились на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации — они находились на ремонте», - говорится в сообщении.
Причины взрыва неизвестны. Но от взрыва обломки фюзеляжа раскидало на 200 м вокруг.