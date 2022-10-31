Российские солдаты в Крыму устроили драку со стрельбой 31.10.2022, 13:07

2,080

Есть погибший.

В захваченном РФ Крыму во время драки в военной части российских оккупантов погиб военнослужащий.

Конфликт произошел в части, находящейся недалеко от села Перевальное, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что жители услышали крики и стрельбу на территории закрытого объекта, и вызвали полицию.

При этом военные из руководства части объяснили прибывшим полицейским, что конфликт уже исчерпан и в деле разбираются военные следователи.

Вместе с тем в местную больницу привезли одного пострадавшего — медики диагностировали у него ушибы и отправили лечиться на дому.

«Второму пострадавшему помощь уже не требовалась — по данным врачей скорой помощи, которые приезжали в часть, он погиб», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».