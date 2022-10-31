Ученые назвали лучший возраст, чтобы бросить курить 1 31.10.2022, 13:06

Эксперты провели большое исследование.

Большое исследование предполагает, что курильщики сигарет, которые бросили курить до 35 лет, имеют такой же уровень смертности в течение определенного периода времени, как и те, кто никогда не курил вообще. Исследование опубликовано в журнале JAMA (перевод — lenta.ua).

Исследование показало, что те, кто бросил курить в более позднем возрасте, по-прежнему получали значительные преимущества, но их уровень смертности превышал тех, кто бросил курить до достижения 35-летнего возраста.

Например, бывшие курильщики, бросившие курить в возрасте от 35 до 44 лет, показали на 21 процент более высокий уровень смертности по любой причине по сравнению с «никогда не курившими». А у тех, кто бросил курить в возрасте от 45 до 54 лет, смертность от всех причин была на 47% выше, чем у никогда не куривших.

«Среди мужчин и женщин из различных расовых и этнических групп нынешнее курение было связано как минимум с вдвое большей смертностью от всех причин, чем никогда не курившие», — пишут авторы исследования в новом отчете, опубликованном в журнале.

«Отказ от курения, особенно в более молодом возрасте, был связан со значительным снижением относительной избыточной смертности, связанной с продолжением курения».

Это третье крупное исследование, в котором предполагается, что 35 лет могут быть оптимальным возрастом для отказа от курения, особенно для тех, кто начинает курить в молодом возрасте, — написали в комментарии к исследованию.

«Уже давно известно, что чем раньше курильщик бросит курить, тем лучше», — написал Пирс, не участвовавший в новом исследовании. «Однако теперь можно более точно указать возраст, в котором курильщик бросает курить».

В частности, у тех, кто бросил курить к 45 годам, повышенный риск смерти снизился на 90 процентов, а у тех, кто бросил курить до 35 лет, уровень смертности очень близок к уровню никогда не куривших.

Точно так же исследование также показало, что чем больше времени прошло с тех пор, как человек бросил курить, тем ближе его уровень смертности был к уровню никогда не курившего.

Крайний срок в 35 лет может потенциально мотивировать молодых курильщиков, стремящихся бросить курить, написал Прайс в своем комментарии.

«Без ближайшей цели у курильщиков возникает соблазн отказаться от попытки бросить курить с такими мыслями, как «мне действительно не нужно делать это прямо сейчас». Исследование предоставляет необходимые данные для постановки мотивирующей ближайшей цели бросить курить до 35 лет», — написал он.

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