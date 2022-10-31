Марк Фейгин: Лукашенко ждет судьба Муссолини 8 31.10.2022, 13:21

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Марк Фейгин

Белорусы совершенно точно сегодня готовы к демократическим переменам.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью каналу «Лампа» отмечает, что союзник Путина в этой войне Лукашенко может в какую-то минуту засуетиться.

— Когда он увидит в своих глазах падение Путина, он попытается стать румынским королем Михаем, но его уже ждет судьба диктатора Муссолини. Допустимо, что он может подыграть Путину, что-то ему пообещать, а потом его кинуть. Сколько он кульбитов выкидывал за эту четверть с лишним века: наберет политзаключенных, поторгуется, проведет выборы.

Уже в 2020 году все это дышало войной: только тогда было ощущение, что объектом этой войны может стать Беларусь, если ее захочет аннексировать Россия быстрее, чем Украину.

А уже в середине 2021 года, после первой передислокации войск, стало понятно, что первым объектом все-таки будет Украина, потому что Путин считал, что Беларусь уже в кармане: ничего не надо делать, она уже наша.

Фейгин также уверен, что белорусы совершенно точно сегодня готовы к демократическим переменам в своей стране. Готовы ли к ним россияне — загадка.

— Мы этого до конца не понимаем: в один момент нам кажется, что да, в другой — что все совсем безнадежно. Белорусы же точно готовы к переменам, и они это уже не раз доказали, несмотря на диктатуру. И главное доказательство — это 2020 год.

В будущем у Украины и Беларуси будут добрососедские отношения, я в этом убежден. В нормальном мире это две страны, которым вообще нечего делить, у них нет каких-то противоречий.

Что касается России, то она точно полураспадется, но мы до конца не понимаем, какие это будут республики. Это для многих будет шансом вырваться из лап России, для Беларуси в том числе. Распад — это огромные возможности переинтегрировать это огромное пространство.

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