Эксперт объяснил, благодаря чему украинская ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ 3 31.10.2022, 13:27

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Юрий Игнат подчеркнул, что такого еще не было.

Украинская противовоздушная оборона утром 31 октября сбила 44 из более чем полсотни ракет РФ, что является беспрецедентно высоким результатом. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что залогом успеха сил ПВО является опыт, разведка и нрав.

- Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из 8 избивали, 9 из 12. Но при таком массовом использовании ракет такого высокого процента не было, было 50-55%. А здесь около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы, – рассказал спикер командования Воздушных сил.

Впрочем, Игнат отметил необходимость усиления и модернизации ПВО.

- Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, учитывая все это, полностью заменить ПВО. То, что мы имеем – это советские образцы. И не только по техническому составу, но и по ракетам, – объяснил Игнат.

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