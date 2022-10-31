С 1 ноября «Евроопт» закрывает Е-доставку для многих регионов 11 31.10.2022, 13:34

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Изменилась также минимальная сумма заказа для бесплатной доставки.

С 1 ноября «Евроопт» закрывает Е-доставку для многих регионов, сообщается на сайте торговой сети.

«Евроопт» оставляет доставку в Минске, Минской области, Барановичах и областных городах. Изменилась минимальная сумма заказа для бесплатной доставки. В Минске это 70 рублей, в Минской области и городе Барановичи — 90 рублей, а в областных центрах — 150 рублей. Стоимость платной доставки установлена в размере 4,99 рубля, а экспресс-доставки — 7,99

«Изменения вводятся на неопределенный срок», — указали на сайте ритейлера.

До изменения доставка работала как минимум в 10 городах, а также доставляла покупки в районы.

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