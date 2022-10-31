Из украинских портов вышли 12 зерновозов, несмотря на попытки РФ заблокировать соглашение 4 31.10.2022, 13:38

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Специалисты Турции и ООН возобновляют проверку прибывших судов.

Утром 31 октября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 12 судов с зерном общим весом 345,5 тысяч тонн, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Они доставят груз в страны Африки, Азии и Европы.

Среди них и балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, находящейся на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН.

«Вместе с тем, проход в украинские порты под загрузку разрешен четырем судам, которые накануне прошли инспекцию Совместного координационного центра с участием всех сторон, включая представителей России», - говорится в сообщении

Также утром турецкие и международные инспекторы возобновили проверку судов с зерном в рамках зерновой инициативы, пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН. В общей сложности десять инспекционных групп проверят 40 судов.

В течение 30 октября движение судов по зерновому коридору не осуществлялось. Всего в Черном море заблокировано более 218 судов с двумя миллионами тонн агропродукции на борту.

Вечером того же дня Украина, Турция и ООН согласовали движение 16 судов с зерном в Черном море, Россию проинформировали о принятом решении (Киев и Москва имеют параллельные обязательства перед Анкарой и ООН, но совместное соглашение не подписывали).

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