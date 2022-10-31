Минчанина приговорили к трем годам колонии по «делу Зельцера» 8 31.10.2022, 13:49

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Приговор вынесла судья Светлана Кременевская.

В Брестском областном суде 26 октября осудили Алексея Иванова по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ч. 1 ст. 130 («Разжигание иной социальной вражды или розни») Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Светлана Кременевская, сообщает «Вясна».

Алексея Иванова задержали 11 октября 2021 по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после смерти сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера.

С августа 2022 Алексей содержится в Брестском СИЗО № 7. Мужчина прописан в Гродно, но длительное время жил в Минске.

26 октября судья Брестского областного суда Светлана Кременевская признала Алексея Иванова виновным по ст. 369 («Оскорбление представителя власти») и ч. 1 ст. 130 («Разжигание иной социальной вражды или розни») Уголовного кодекса и присудила ему наказание сроком три года лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штраф размером 3200 рублей.

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