Россия обиделась на «хлопочки» в Севастополе 5 Дмитрий Тузов

31.10.2022, 13:50

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Ягодки еще впереди.

Российскую «загадочную душу» задело за живое (если там есть хоть что-то живое) произошедшее в Севастопольской бухте

«Хлопки» на кораблях ЧФ, которые своими ракетами бьют по украинским городам, детским садикам, школам, больницам, жилым домам, убивая людей разного возраста, в том числе беременных женщин, произвели на граждан этой страны и ее руководителей неизгладимое впечатление.

В отличие от картины ракетных атак по украинским городам и разрушенных многоэтажек во время ночных налетов, скажем, на Запорожье и Никополь, ударов российскими ракетами и иранскими дронами по спящим жилым кварталам Днепра и Киева. И неудивительно — в России ведь считают, что убитая российским боезарядом трехмесячная девочка в Одессе уже родилась подготовленной фашисткой, не так ли? Вам ведь, россияне, об этом рассказывают Путин, Соловьев и обвешанный крестами патриарх Кирилл-Гундяев? Наверное, единственный «патриарх», который благословил своим кадилом войну, убийство и смерть. И вы же этому всему бреду верите, граждане путинской России?

А вот «хлопки» в защищенной до зубов со всех сторон средствами радиолокации, системами ПВО, зенитками, авиацией, гидролокаторами и прочими чудесами российской оборонки Севастопольской бухте, очень расстроили россиян. Душевно тонкие натуры, выросшие на произведениях Достоевского, балете «Щелкунчик» и музыке Прокофьева, обиделись. На Украину и весь мир, включая Британию. Как же так, за что? Почему такая неожиданная реакция на вторжение, расстрелы городов, уничтожение инфраструктуры, энергетики — с целью убить как можно больше людей в Украине холодом и голодом во время зимнего сезона? И тут такой неожиданный поворот в Севастопольской бухте…

Россия так сильно обиделась, что решила устроить искусственный голод. В тех странах, которым будет тяжело выжить без украинского зерна. Обиженная Россия заявила, что выходит из «зернового» соглашения. Это означает ее активные действия и блокаду транспортных потоков, которые обеспечивают продовольствием самые нуждающиеся регионы планеты. Интересно, склонность творить геноцид — это исторически сформированное качество или приобретенное под воздействием телевизионного изнасилования сознания Соловьевым, Симоньян, Скабеевой, Кисилевым и прочими медиа-киллерами?

Не удивлюсь, если российский диктатор заговорит где-нибудь на Валдае о «верховенстве права», «незыблемости демократических норм поведения в международном сообществе» и будет призывать Совет Безопасности ООН на внеочередное заседание для осуждения «хлопков» в Севастопольской бухте. Путин умеет тролить цивилизованный мир привычной этому миру лексикой. Продолжая тупо убивать людей в Украине. Так же, как россияне делали это в Молдове, Чечне, Грузии, Сирии. Как они это делают десятилетиями в той же Африке.

А российский народ будет возмущаться «хлопкам» в бухте с военными кораблями. И озлобленно «могилизироваться» под аккомпанемент звериной пропаганды с телеэкранов, которая давно его превратила в сообщество убийц, несущих за пределы России смерть, разруху, нищету, страдания и ненависть ко всему, что не подчиняется российскому диктатору Путину.

Ну а мы посмотрим на происходящее под иным углом зрения. Определим позитивные сигналы в хлопках на военном объекте, находящемся под многократными кольцами, уровнями и рубежами защиты и обороны. Это и не «хлопки» вовсе. А так — хлопочки. Точнее — цветочки. А ягодки еще впереди.

Дмитрий Тузов, «Новое время»

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