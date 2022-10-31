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В российском Волгограде произошла техногенная авария

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  • 31.10.2022, 13:58
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В российском Волгограде произошла техногенная авария
Фото: Администрация Волгоградской области

Без воды остались более 186 тысяч человек

Российский Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, сообщает РБК.

Дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Без воды остались более 186 тысяч человек

В Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Ремонтные работы осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.

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