В российском Волгограде произошла техногенная авария 22 31.10.2022, 13:58

8,960

Фото: Администрация Волгоградской области

Без воды остались более 186 тысяч человек

Российский Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, сообщает РБК.

Дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Без воды остались более 186 тысяч человек

В Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Ремонтные работы осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».