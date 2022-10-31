В российском Волгограде произошла техногенная авария

В российском Волгограде произошла техногенная авария22
- 31.10.2022, 13:58
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Без воды остались более 186 тысяч человек
Российский Волгоград столкнулся с одной из самых масштабных за последнее десятилетие техногенных аварий, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания, сообщает РБК.
Дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Без воды остались более 186 тысяч человек
В Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации. Ремонтные работы осложняет отсутствие проектно-сметной документации на коллектор, построенный полвека назад. Кроме того, выяснилось, что вместо бетонного коллектора стоки шли по металлической трубе, которая для этого не предназначена. Со временем она прогнила и разрушилась.